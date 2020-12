Het instorten van de Morandibrug in Genua, waarbij in augustus 2018 43 personen om het leven kwamen, is het gevolg geweest van onder meer ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, en te weinig controles en onderhoud, hebben technisch adviseurs maandag gesteld in een rapport.

Volgens het meer dan 400 pagina's tellende rapport waren de fouten in het ontwerp en de uitvoering ervan de hoofdoorzaak van het instorten van een deel van de tuibrug, waar een autosnelweg overheen liep. De adviseurs die het rapport opstelden, noemen het 'verrassend' hoe weinig twee brugpilaren sinds 1993 zijn geïnspecteerd.

De verantwoordelijke partij daarvoor was Autostrade per l'Italia, de tolwegendivisie van infrastructuurconcern Atlantia. De beheerder van de rampbrug weigerde echter in te gaan op de bevindingen van de technisch adviseurs. Volgens hen heeft Autostrade per l'Italia sinds de bouw van de brug niets gedaan om verslechtering van de brug als gevolg van de ontwerpfouten tegen te gaan of de ontwerpfouten te corrigeren.

De brugramp in Genua leidde tot bakken kritiek op Autostrade per l'ltalia en Atlantia, onderdeel van het zakenimperium van de Benetton-familie. Daarbij ging het met name over de gebrekkige staat waarin het wegennet verkeert.

Atlantia is momenteel in gesprek over de verkoop van 88 procent van zijn aandelen in Autostrade per l'Italia met een consortium onder leiding van een door de staat gesteunde investeerder.

