Verschillende landen hebben intussen drastische maatregelen genomen in de bestrijding van het coronavirus. Maar welke landen worden, in verhouding tot hun bevolkingsaantal, het zwaarst getroffen? Een overzicht.

Dit zijn de 10 landen met de meeste bevestigde coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Cijfers gebaseerd op de bevolkingscijfers uit het CIA World Factbook en de data van bevestigde Covid-19-gevallen van de Amerikaanse John Hopkins Universiteit (stand van zaken op 11 maart om 15 uur). IJsland (85 bevestigde besmettingen) is een uitschieter, omdat het land slechts 350.000 inwoners telt.

Maatregelen

Verschillende landen hebben intussen maatregelen genomen in de bestrijding van het coronavirus. Zo hebben enkele landen grenscontroles ingevoerd aan de grens met Italië, het zwaarst getroffen land van het coronavirus, en worden her en der scholen en universiteiten gesloten.

In Duitsland is een derde patiënt overleden aan het virus. Verschillende deelstaten hebben ook besloten om evenementen met meer dan 1000 deelnemers te verbieden.

Ook de Europese Commissie werd getroffen. Intussen zouden vier medewerkers besmet zijn met het coronavirus.

Oostenrijk besliste dan weer om de passagierstreinen naar buurland Italië op te schorten. Daarnaast gaat de Oostenrijkse politie zich voorbereiden op grenscontroles voor voertuigen uit Italië.

Negen kleine grensposten tussen Zwitserland en Italië moesten ook sluiten. Het verkeer werd omgeleid naar wegen met grotere controleposten om beter grip te krijgen op het verkeer tussen de twee landen, zo meldde de Zwitserse federale douane.

Een ander buurland van Italië, Slovenië, gaat ook starten met grenscontroles. Uitsluitend de mensen uit Italië die kunnen bewijzen dat ze negatief hebben getest op het virus, mogen het land binnen.

Ook in Kroatië worden de grenscontroles uitgevoerd, inclusief in de havens.

Montenegro heeft nog geen bevestigde besmettingen maar neemt toch voorzorgsmaatregelen zoals grenscontroles en sportevenementen die zonder toeschouwers moeten doorgaan.

In Spanje wordt het aantal bezoekers voor het Pradomuseum in bepaalde gallerijen met beroemde werken beperkt. Verschillende andere musea en culturele instellingen over heel Europa hebben al aangegeven te zullen sluiten.

In Polen zullen naast culturele instellingen als musea, opera's en cinema's, vanaf donderdag overigens de scholen, universiteiten voor twee weken sluiten. Noord-Macedonië neemt eenzelfde maatregel. Ten slotte heeft de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT beslist om niet meer te vliegen naar Italië tot 3 april.

Voor u gebundeld: alles wat u moeten over het coronavirus

