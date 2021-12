De inflatie van de consumptieprijzen in Cuba zal in 2021 oplopen tot 70 procent. Dat heeft minster van Economie Alejandro Gil dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van zijn jaarrapport aan het parlement.

Een groot deel van de stijging is volgens Gil te wijten aan het feit dat de regering de prijzen sinds januari de prijzen met 44 procent heeft verhoogd in het kader van een monetaire hervorming. Dat heeft ook geleid tot een enorme stijging van de lonen. Het minimumloon werd in januari vastgelegd op 2.100 pesos per maand (87 dollar) en tegen het einde van het jaar zal het gemiddelde maandloon gestegen zijn tot 3.934 pesos (ongeveer 163 dollar). Volgens de minister is de inflatie ook te wijten aan externe factoren: de coronapandemie en de verscherping van het Amerikaanse economische embargo onder president Donald Trump, waarop ook Joe Biden niet is teruggekomen.

