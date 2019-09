Indonesië heeft sinds juli 547 containers met niet-conform afval geweigerd. Ze worden teruggestuurd naar de landen van afkomst, zo hebben de douane-autoriteiten woensdag gemeld.

De containers zijn voornamelijk afkomstig uit Australië, maar ook uit de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Hongkong en verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en België.

Van de 2.041 onderzochte containers in vier van de belangrijkste havens van Indonesië in de periode van juli tot midden september, heeft de Indonesische douane 547 containers aangetroffen met slecht gesorteerd of gevaarlijk afval.

Indonesië benadrukt dat het niet de vuilnisbelt van de rijkste landen wil worden, en stuurde al 331 containers terug, de overige 216 zullen volgen. Drie Indonesische bedrijven werden beboet voor het importeren van niet-conform afval.

De beslissing van China begin 2018 om te stoppen met de import van plastic afval zorgde voor chaos op de wereldwijde recyclagemarkt en noopte de ontwikkelde landen om nieuwe bestemmingen te zoeken voor hun afval. Sindsdien zijn enorme hoeveelheden afval naar het zuidoosten van Azië gestuurd, waar de recyclagecapaciteit beperkt is. Het afval wordt er vaak opgestapeld op vuilnisbelten, verbrand op ouderwetse manier, of het belandt in zee.