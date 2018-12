Indonesië lanceert reddingsoperatie voor Sumatraanse neushoorn

De Sumatraanse neushoorn is nog hooguit tachtig keer in het wild gespot. In een ultieme poging om het dier van uitsterven te redden heeft de Indonesische overheid een gezond vrouwtje gevangen en naar een opvangcentrum overgebracht in Oost-Kalimantan. Daar wordt ze ingezet in een kweekprogramma. Zonder ingrijpen kan de soort niet overleven, is de redenering achter de reddingsoperatie.

Rode Lijst

De Sumatraanse neushoorn staat op de Rode Lijst van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), onder de categorie 'ernstig bedreigd'. De resterende populatie telt minder dan tachtig dieren en is verspreid in kleine groepjes op Borneo en Sumatra. De kans dat de dieren elkaar in het wild weten te vinden en zich op natuurlijke wijze voortplanten is minimaal. De dieren worden bedreigd door grootschalige houtkap en vernietiging van leefgebied voor palmolieplantages, mijnbouw en stroperij om de hoorns.

Habitat beschermen

Naast het kweekprogramma is het essentieel dat ook de natuurlijke habitat van het dier behouden blijft. Als naar verwachting binnen twintig of dertig jaar nieuwe neushoorns uit het kweekprogramma worden uitgezet in het wild kan dat enkel maar succesvol zijn als ook aan die voorwaarde is voldaan.

De overheid van Indonesië is zich bewust dat deze twee zaken hand in hand moeten gaan, zegt Siti Nurbaya Bakar, minister van Bossen en Milieu van Indonesië. 'De regering van Indonesië is volledig toegewijd aan het laten slagen van het kweekprogramma maar ook aan het veiligstellen van de natuurlijke habitat van de Sumatraanse neushoorn, in de hoop dat we te zijner tijd een gezonde populatie dieren terug kunnen brengen naar het wild.'