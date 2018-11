In schoonheid eindigen: het is Mutti Merkel niet gegund

Weinig politieke leiders gaan in schoonheid. Dat plezier is uiteindelijk ook Angela Merkel niet gegund. Na een nieuwe, zware nederlaag van haar partij bij regionale verkiezingen zei ze snel dat ze in december stopt als voorzitter van de christendemocratische CDU. Ze wil haar termijn als bondskanselier nog wel uitzitten, maar het is weinig waarschijnlijk dat ze de regering op deze manier nog drie jaar kan blijven leiden. Dat zal afhangen van de vraag of haar sociaaldemocratische coalitiepartner nog met haar verder wil, maar toch vooral van haar opv...