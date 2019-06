In gesprek met Lula da Silva in de cel: 'Bolsonaro is als Nero: hij zet het hele land in brand'

Jens Glüsing Journalist Der Spiegel

De Braziliaanse oud-president Lula da Silva getuigt over de eenzaamheid in zijn cel en spreekt zich uit over de stand van zijn land onder Jair Bolsonaro, zijn rechts-radicale opvolger. 'De Amerikaanse oliebedrijven zitten achter de gebeurtenissen in dit land.'

Reporter Jens Glüsing en Lula da Silva: 'Ik draag mijn kruis, maar het zijn anderen die de zonden hebben begaan.' © Luiz Maximiano/Der Spiegel