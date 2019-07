'Vanaf het moment dat een samenleving op haar lauweren gaat rusten en het ideale beeld als een verworvenheid gaat beschouwen, wordt zij zelfgenoegzaam, lui en arrogant', schrijft professor Jonathan Holslag (VUB).

Finland is sinds 1 juli voorzitter van de Europese Unie en wil idealen opnieuw een plek geven in het gemeenschappelijk buitenlands beleid. Dat voornemen staat in schril contrast met het weinig fraaie getouwtrek van de voorbije weken over welke personen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad moeten leiden. Dat gekibbel over postjes is mijlenver verwijderd van de idealen van democratie en transparantie.

...