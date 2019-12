De Europese Unie van 2020 kan moeilijk worden vergeleken met die van twintig jaar geleden. Daarvoor is er te veel veranderd.

De Europese Unie begint aan 2020 met een mand vol zorgen. Dat heeft met de Unie zelf te maken, maar ook met ontwikkelingen in de wereld rond haar. Er is vanzelfsprekend in de eerste plaats de brexit. Het is best mogelijk dat ook Brussel opgelucht reageert, nu eindelijk duidelijk is wat de Britten willen. Maar het is toch niet niks dat voor de eerste keer een lidstaat - en niet de minste - beslist om uit de club te stappen. Het is aan de overblijvende lidstaten om te laten zien dat de Britten zich vergissen. Eenvoudig zal dat niet ...