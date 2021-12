In beeld: tornado's richten verwoesting aan in VS

Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

In zes verschillende Amerikaanse staten ontstonden vrijdagavond meerdere verwoestende tornado's. Er zijn reeds 83 doden gemeld, maar naar verwachting volgen er nog meer. Alleen al in de staat Kentucky verwacht de gouverneur meer dan 100 dodelijke slachtoffers. Ook in Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi en Tennessee vielen slachtoffers. In Illinois stortte een deel van het dak van een Amazon-pakhuis in, waar mensen een nachtdienst draaiden. Er zijn tot nu toe zes doden geteld in het pakhuis.