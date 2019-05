In beeld: 's werelds grootste ziekenhuis voor valken

Het Abu Dhabi Falcon Hospital is het grootste en meest geavanceerde ziekenhuis voor valken ter wereld. Het ziekenhuis, dat elk jaar zo'n 6000 valken ontvangt, heeft individuele kamers met airconditioning voor meer dan 200 vogels. De vlucht van een valk raakt al stevig verstoord door verlies van één enkele slagpen. In de Verenigde Arabische Emiraten is de valkenjacht een oude traditie.

