In beeld: ontredderd en ondergronds, het leven in de Oekraïense stad Charkov

De metro is al vier weken lang de nieuwe thuis voor heel wat inwoners van de oostelijke Oekraïense stad Charkov. De tweede stad van het land, die voor de oorlog ongeveer 1,5 miljoen inwoners telde, werd de voorbije weken herhaaldelijk aangevallen. Bijna 1.180 woongebouwen met meerdere verdiepingen, meer dan vijftig kleuterscholen, ongeveer zeventig scholen en vijftien ziekenhuizen zijn vernield. Ondanks de beschietingen blijven supermarkten in Charkov wel geopend en is al het benodigde voedsel beschikbaar. De stad krijgt humanitaire hulp uit andere steden. 'Charkov is een Russischsprekende stad', zegt de burgemeester. Veel inwoners hebben vrienden en familieleden in Rusland. 'Mensen hadden in hun ergste dromen nooit kunnen vermoeden dat Rusland Oekraïne en Charkov zou aanvallen.'







Het leven ondergronds © reuters .







Het leven ondergronds © reuters .







Het leven ondergronds © reuters .







Het leven ondergronds © reuters .







Het leven ondergronds © reuters .







Het leven ondergronds © reuters .







Het leven ondergronds © reuters .







Het leven ondergronds © reuters .