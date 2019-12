In beeld: Militaire spanning in de noordpool

Noorse soldaten houden de wacht voor een tijdelijk commandocentrum tijdens een gezamenlijke oefening tussen het NAVO-lid en 650 Amerikaanse soldaten.

Sinds de annexatie door Rusland van de Krim in Oekraïne is Noorwegen bezorgd om Russische intenties in de regio. Kort nadien hield Rusland bovendien een grote oefening in de Arctische Zee met schepen voorzien van ballistische raketten.

'Dat was een duidelijke boodschap van Moskou: mijd het raketafweersysteem van de NAVO', zegt de Noorse luitenant-generaal Rune Jakobsen.