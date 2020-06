In beeld: 'Into The Wild'-bus vliegt de wildernis uit

De verlaten bus uit de film 'Into The Wild' zal niet langer te bezoeken zijn in Alaska. Een Amerikaanse legerhelikopter heeft het voertuig weggehaald nadat verschillende toeristen in de problemen waren geraakt toen ze de attractie probeerden te bereiken.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













.