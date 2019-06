In beeld: De nasleep van de Filipijnse strijd tegen Islamitische Staat

Mohammad Ali Acampong (42), een Filipijnse overheidsbeamte, had zijn nieuw huis nog maar een week af toen het kogels en bommen begon te regenen in zijn thuisstad Marawi City. Een groep strijders wilde de stad veroveren in naam van terreurgroep Islamitische Staat. Meer dan 100.000 mensen sloegen op de vlucht in wat het grootste conflict werd voor de Filipijnse strijdmacht sinds de Tweede Wereldoorlog.