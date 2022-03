In beeld: de hel van Marioepol

In Marioepol zitten naar schatting zo'n 300.000 mensen vast, zonder elektriciteit, stromend water of verwarming. De havenstad is gereduceerd tot een ruïne door de Russische bombardementen. Ondertussen zijn de Russen ook tot in de straten van de stad doorgedrongen waardoor het vrijwel onmogelijk wordt om nog voedsel te leveren en slachtoffers hulp te bieden.

