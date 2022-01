In beeld: Boston ruimt recordhoeveelheid sneeuw na 'cycloonbom'

De zwaarste sneeuwstorm in jaren in het noordoosten van de Verenigde Staten heeft Boston (Massachusetts) en andere plaatsen afgelopen weekend bedekt onder een sneeuwlaag van 60 centimeter, een evenaring van het record van 2003. De sneeuwstorm is het gevolg van de zogenaamde cycloonbom, een storm gekenmerkt door de explosieve kracht van snelle luchtdrukdalingen, bevestigt de Amerikaanse weerdienst (NWS). Meer dan 95.000 huishoudens zaten zonder stroom, meldden de autoriteiten zaterdag. Meerdere steden in de regio registreerden met meer dan 70 centimeter sneeuw absolute records. Het metronetwerk van de miljoenenstad New York functioneerde zo goed als normaal, maar het spoornetwerk in de buitenwijken van de metropool werd zaterdag niet bediend. In Boston reden 900 sneeuwschuivers uit. Meer dan 3.500 vluchten in de regio werden zaterdag geannuleerd, zondag waren dat al 1.200 vluchten. Bekijk hieronder enkele foto's uit Boston. (Belga)

