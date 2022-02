In beeld: angst voor de oorlog in Kiev

Op enkele emotionele beelden is te zien hoe inwoners massaal wegvluchten uit de Oekraïense hoofdstad Kiev naar de grens in het westen na de aankondiging van de militaire operatie door Vladimir Poetin. Andere inwoners zoeken een schuilplaats in de metrostations onder de grond in afwachting van nieuwe evoluties. Ondertussen zijn de bankautomaten leeg gehaald en staan er lange rijen aan de tankstations.

. © reuters