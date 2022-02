In beeld: 70 jaar Queen, stabiliteit in een veranderende wereld

De Queen verblijft sinds 23 januari in het koninklijk domein in Sandringham, drie uur ten noorden van Londen. Sandringham was altijd een speciale plek voor de Queen: niet alleen haar vader George VI, maar ook haar grootvader George V en diens moeder, koningin Alexandra, zijn op het domein gestorven. Volgens de Britse media verblijft Elizabeth in Wood Farm, en niet in het grote landgoed van het domein. In dat relatief bescheiden verblijf met vijf kamers en een uitzicht op de Noordzee had haar nu overleden echtgenoot zijn intrek genomen na zijn pensioen in 2017.