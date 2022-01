Het aantal coronabesmettingen en overlijdens per week in Afrika is voor het eerst gedaald. Daarmee lijkt de omikrongolf de kortste van de vier golven op dit continent.

Het aantal nieuw gemelde gevallen daalde in de week voor 16 januari met 20 procent, terwijl het aantal sterfgevallen met 8 procent afnam, blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De daling van het aantal doden is relatief beperkt en verdere monitoring is nodig, maar als de trend zich voortzet, zal de golf qua overlijdens de kortste zijn sinds het begin van de pandemie.

Zuid-Afrika

Alleen in Noord-Afrika was er de afgelopen week nog een toename van het aantal gevallen. In de rest van het continent daalden de besmettingen. Op 16 januari waren in totaal 10,4 miljoen gevallen geregistreerd, en meer dan 233.000 doden.

Zuid-Afrika - het land waar omikron voor het eerst werd gerapporteerd en dat ook de meeste sterfgevallen telde - toont de afgelopen vier weken al een neerwaartse trend.

De omikrongolf is volgens de WHO de minst dodelijke, met 0,68 procent overlijdens op het totale aantal besmettingen. Tijdens de vorige golven lag het sterftecijfer telkens boven de 2,4 procent.

'Hoewel de versnelling, piek en daling van deze golf ongeëvenaard zijn, was de impact matig op het vlak van ziekenhuisopnames en overlijdens', zegt Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'Maar het continent heeft de strijd nog niet gewonnen. Zolang het virus blijft circuleren, zijn verdere pandemische golven onvermijdelijk.'

Behandelingen

Afrika moet niet alleen de vaccinaties opkrikken, zegt Moeti, maar ook meer toegang krijgen tot behandelingsmethoden om levens te redden. Want hoewel het sterftecijfer is gedaald in de laatste twee golven, blijft het in Afrika het hoogste ter wereld. Dat heeft vooral te maken met het lage aantal beschikbare bedden op intensive care: tussen 0,8 en 2,0 per honderdduizend inwoners.

Afrikaanse landen raken ook erg moeilijk aan de verschillende behandelingen die inmiddels zijn goedgekeurd door de WHO.

'De diepe ongelijkheid waardoor Afrika achter in de rij voor vaccins stond, mag niet worden herhaald met levensreddende behandelingen', zegt Moeti. 'Universele toegang tot diagnostiek, vaccins en therapieën is de kortste weg naar het einde van deze pandemie, en geen enkele regio in de wereld mag daarbij aan de kant blijven staan.'

De beschikbaarheid van vaccins is de afgelopen maanden wat verbeterd, maar het vaccinatiepercentage blijft laag: amper 10 procent van de Afrikaanse bevolking is nu volledig gevaccineerd. Afrika heeft tot nog toe zo'n 500 miljoen vaccins ontvangen en er 327 miljoen toegediend.

