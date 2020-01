De Democratische aanklagers hebben vrijdagavond (lokale tijd) hun openingsverklaring in het afzettingsproces tegen president Donald Trump na drie dagen spreken afgerond. Hoofdaanklager Adam Schiff nam als laatste het woord, hij opende de verklaring ook op woensdag.

Schiff begon met zeggen dat hij moe is. 'Ik ben uitgeput en kan me alleen maar voorstellen hoe jullie je voelen', aldus de hoofdaanklager. Daarna somde hij overtredingen op die Trump zou hebben gemaakt. 'Of Trump wordt weggestuurd als president, is nu aan jullie', zei Schiff tegen de senatoren, die fungeren als juryleden in het proces. 'In de geschiedenis van ons land heeft geen enkele president zo erg geweigerd mee te werken aan een afzettingsonderzoek.'

Schiff sloot af door de Senaat te vragen om een eerlijk proces te voeren. 'Geef de VS het proces dat ze verdienen.' Hij doelt hiermee onder meer op het toestaan van getuigen.

Zaterdag, maandag en dinsdag hebben de advocaten van de president de mogelijkheid om te reageren op de verklaring van de aanklagers. Advocaat Jay Sekulow gaf vrijdag al een inkijk in de verdediging. Hij zei dat de aanklagers erg beperkt informatie hebben gegeven en dat hij ze daar op gaat wijzen.

Volgens Schiff gaan de advocaten van Trump de aanklagers waarschijnlijk aanvallen in hun verklaringen. 'Ze zullen zeggen dat wij afschuwelijke mensen zijn.'

Trump staat terecht omdat hij zijn macht als president zou hebben misbruikt voor zijn eigen politieke gewin door Oekraïne te vragen een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Ook zou Trump het onderzoek daarnaar hebben tegengewerkt, onder meer door dagvaardingen te negeren.

