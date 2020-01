De Amerikaanse Senaat heeft tegen het oproepen van getuigen gestemd in het afzettingsproces tegen de Republikeinse president Trump. Daarmee lijkt het erop dat het proces spoedig ten einde zal komen.

De senatoren wezen het oproepen van getuigen en het aanvragen van ander mogelijk bewijsmateriaal af met 51 tegen 49 stemmen. Dat betekent dat vermoedelijk op korte termijn kan worden gestemd over de aanklachten tegen Trump. Om hem schuldig te verklaren en af te zetten zijn 67 senatoren nodig en dat aantal lijkt niet haalbaar.

De Republikeinen willen snel een punt zetten achter het afzettingsproces. Volgende week houdt Trump zijn jaarlijkse rede voor het Congres. Ook worden dinsdag in de staat Iowa voorverkiezingen gehouden voor de presidentsverkiezingen in november.

Eerder op de dag werd bekend dat de Republikeinse senator Lisa Murkowski tegen het oproepen van getuigen zou stemmen. Daarmee werd het al onwaarschijnlijk dat zo'n stemming gunstig zou uitpakken voor de Democraten, die vier Republikeinen moesten overhalen voor het oproepen van getuigen te stemmen.

De kans bestaat dat de Democratische minderheid nog een reeks andere amendementen gaat indienen over het verloop van de procedure. Op die manier kan de eindstemming nog met enkele uren worden uitgesteld. Amerikaanse media sluiten daarom niet uit dat de eindbeslissing pas in de loop van de nacht (ochtend in België) valt.

Trump is aangeklaagd voor machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres. Wegens de Republikeinse meerderheid is het vrij waarschijnlijk dat Trump zal worden vrijgesproken, waardoor hij aanblijft als president.

