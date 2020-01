In de Amerikaanse Senaat is donderdag formeel het afzettingsproces tegen president Donald Trump begonnen, zo heeft nieuwszender CNN gemeld.

Als leider van de zeven woensdag door het Huis van Afgevaardigden aangestelde 'impeachmentmanagers' zei Adam Schiff: 'Donald Trump, president van de Verenigde Staten, is in beschuldiging gesteld voor zware misdaden en delicten'. Dan legde hij de inhoud van de twee aanklachten uit: machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres.

Tijdens dat voorlezen stuurde woordvoerster Stephanie Grisham een nieuwe tweet de wereld in om de gang van zaken aan te klagen. 'De Democraten lezen nu hun veinzende ('sham' in het Engels, red.) artikels van impeachment voor, die zij in elkaar hebben gestoken om president Trump af te houden van zijn continu succes namens de VS. Hij werkt, zij (de Democraten) zaniken', aldus Grisham die ook in herinnering bracht dat woensdag een 'historisch' handelsakkoord met China is afgesloten.

Het voorlezen van de artikelen is nog maar een formeel begin. De eigenlijke procesvoering start ten vroegste volgende week dinsdag.

Vandaag/donderdag, om 20.00 uur, moet ook opperrechter John Roberts nog de eed afleggen om het proces te leiden en dient hij ook de eed af te nemen van de senatoren die juryleden zullen zijn.

Het gebeuren stond onder toezicht van voorzitter Chuck Grasley, de hoogste in rang onder de senatoren. Nadien ging de Hoge Vergadering in reces, tot de aankomst van Roberts. Volgens nieuwszender CNN krijgt hij daarbij escorte van twee door de meerderheid en twee door de minderheid aangestelde senatoren.

Woordvoerster Witte Huis beschuldigt Democraten van zelfde misdrijven

Ondertussen heeft woordvoerster Stephanie Grisham van het Witte Huis via Twitter de Democraten in het Huis van Afgevaardigden beschuldigd van hetzelfde als president Donald Trump in zijn impeachment: machtsmisbruik en obstructie van het Congres. Dat heeft de krant Washington Post bericht.

Met betrekking tot obstructie van het Congres zei Grisham dat voorzitster Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden vier weken lang de artikels van het impeachment heeft achtergehouden vooraleer ze naar de Senaat te sturen.

Met betrekking tot machtsmisbruik twitterde de woordvoerster dat de Democratische meerderheid in het Huis de president een eerlijk proces heeft ontzegd. 'Heeft iemand gemerkt dat de Democraten altijd de President van de Verenigde Staten beschuldigen van daden waaraan ze zich schuldig maken?'.

Aangaande die beschuldiging van Grisham stipte de krant aan dat Trump heeft geweigerd dat zijn advocaten zouden deelnemen aan het impeachmentonderzoek in het "lagerhuis" van het Amerikaanse parlement.

