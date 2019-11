Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het onderzoek naar de afzetting van president Trump donderdag geformaliseerd. De Democraten stemden ervoor om een openbare fase van het onderzoek te openen. Voor liefhebbers van politiek spektakel zitten er waarschijnlijk pikante hoorzittingen aan te komen.

Nadat de Democraten ruim een maand geleden een officieel impeachment-onderzoek startten, is het relatief stil gebleven. Natuurlijk lekt er af en toe strategisch iets uit over de getuigen die voor de onderzoekscommissie verschijnen, maar er blijft veel onbekend over de urenlange hoorzittingen die in een streng bewaakte ruimte in het Congres plaatsvinden.

...