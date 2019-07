Illegale export: hoe conflictgoud uit Venezuela in Antwerpen terechtkwam

De handel in goud mag niet bijdragen aan gewapende conflicten. Toch is er reden om aan te nemen dat goud uit brandhaard Venezuela nog steeds via Curaçao en Aruba wordt geëxporteerd naar de rest van de wereld - ook naar Antwerpen.

Mijnwerkers in de Orinoco Mijnbouwboog. Ook advocaten, dokters en onderwijzers zagen door de crisis geen andere mogelijkheid dan hun families achter te laten en mee te doen met de goldrush. © Bram Ebus

Het was een grijnzende president Nicolás Maduro, die in november 2016 tijdens een toespraak trots een goudstaaf omhoog hield. Goud, gewonnen in de oerwouden van Zuid-Venezuela, zou de toen al instortende economie van zijn land redden, zei hij erbij.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×