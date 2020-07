De Amerikaanse president Donald Trump laat open of hij een eventuele nederlaag bij de verkiezingen in november zou aanvaarden. Hij zegt geen goede verliezer te zijn en er mogelijk niet goed mee om te gaan als hij verliest. De Republikein hoopt eind dit jaar te worden herkozen.

Trump ziet de suggestie van de rivaliserende Democraten niet zitten om verkiezingen per post te houden, in verband met de coronapandemie. Hij vreest immers dat de uitslag dan wordt gemanipuleerd, zo bleek in een interview met de conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News.

'Ik ben geen goede verliezer', zei het staatshoofd ook. 'Ik verlies niet zo vaak. Ik hou niet van verliezen.' Na herhaaldelijk aandringen door interviewer Chris Wallace of hij de uitslag zal aanvaarden: 'Ik moet het zien. Nee, ik ga niet zomaar ja zeggen. Ik ga geen nee zeggen.'

Trump haalde weer zwaar tot zeer zwaar uit naar zijn Democratische rivaal Joe Biden die het land zou 'ruïneren en de belastingen verdrievoudigen'. Volgens de president zou hij de weg effenen voor 'radicaal links' en dat 'soort ideologie dat zich meester heeft gemaakt van Venezuela'.

Weer met scherp op de man zelf schietend zei de president dat zijn rivaal 'geen twee samenhangende zinnen aan elkaar kan hangen'.

Biden op grote afstand in peilingen De score van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden ten opzichte van de Republikeinse president Donald Trump is in het licht van de aanpak van de coronapandemie sinds maart aan het stijgen, in zodanige mate dat hij in de jongste peiling een voorsprong van twintig procentpunt heeft, zo blijkt zondag uit een peiling voor zender ABC en de krant Washington Post.

