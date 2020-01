De Ierse premier Leo Varadkar heeft beslist op 8 februari, net na de brexit, vervroegde parlementsverkiezingen te houden. Hij bevestigde een bericht van de publieke omroep RTE daaromtrent en zei dat de stembusgang "op het beste moment" komt.

Zonder over een parlementaire meerderheid te beschikken bestuurt de centrumrechtse Fine Gael van Varadkar sinds de parlementsverkiezingen van 2016 Ierland, met steun van de rivaliserende Fianna Fail. Maar meerdere schandalen sloegen deuken in de allantie en daarbovenop kwam de onzekerheid omtrent de Britse uitstap uit de Europese Unie op 31 januari. Dat er vervroegde verkiezingen in plaats van in 2021 zouden komen, lag in de lijn der verwachtingen.

'Ik heb altijd gezegd dat er verkiezingen moeten komen op het beste moment voor ons land. Dit moment is aangekomen', zei Varadkar. 'Wij hebben een brexit-akkoord en na de positieve stemming (in het Britse parlement donderdag) is het nu zeker dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari op een ordentelijke manier de Europese Unie verlaat.'

'Niettemin is de brexit nog geen feit, we zijn nog maar halverwege', waarschuwde de premier, verwijzend naar een vrijhandelsakkoord dat de Britse premier Boris Johsnson dit jaar met de Europese Unie wil afsluiten.

Varadkar wil dankzij vervroegde verkiezingen een regering die een 'sterk mandaat' heeft voor die onderhandelingen.

