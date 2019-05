In Vlaanderen kost een appartement gemiddeld 700 euro per maand. Nog lang niet de bijna 3000 euro die je er in San Francisco voor zou betalen, maar politici en bestuurders doen er goed aan de Amerikaanse staat Californië als voorbeeld te nemen van hoe huizenbeleid niet moet. 'We bouwen hier al twintig jaar niet genoeg huizen.'

Elke dag, op weg naar kantoor, fiets ik langs een gebouw waar in graffiti 'This is crisis' op is geschreven. Het zou op een miljoen dingen kunnen slaan, maar in de context van Oakland, Californië - waar ik woon en werk - kan het maar een ding betekenen: dit gaat over de huizencrisis. Tot zo'n tien jaar geleden was Oakland helemaal niet zo'n geliefde plek om te wonen. Het stond bekend als grauw en gevaarlijk, er vonden (en vinden) veel vuurwapenincidenten plaats. Maar de tech-boom was toen al op volle gang in het nabijgelegen San Francisco, en al snel ontdekten mensen die in de tech-industrie werkten dat Oakland meer ruimte heeft dan San Francisco, en ietwat beter betaalbaar was.

...