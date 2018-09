'Hoofd Duitse veiligheidsdienst relativeert twijfels over klopjacht op buitenlanders'

De Süddeutsche Zeitung schrijft dat Maassen in een brief aan binnenlandminister Horst Seehofer (CSU) verklaarde dat de video niet vervalst is, maar dat hij fout geïnterpreteerd is. Waar Maassen met zijn kritiek op doelde, is dat de video niet toont dat er 'echt' een klopjacht is geweest.

Ook Der Spiegel schrijft dat Maassen niet meer betwist dat de video echt is. Bronnen uit zijn omgeving zeggen dat hij 'alleen nog' kritisch is voor de snelle verspreiding van de video in de grote media. Dat zou niet serieus zijn, omdat niemand volgens hem op dat moment kon inschatten wie de bron was van de video en of die echt was.

Commotie

Maassen had vorige week gezegd dat zijn dienst geen bewijzen heeft dat er na de gewelddadige dood van een Duitse man in Chemnitz een 'klopjacht' op buitenlanders heeft plaatsgevonden. Daarmee sprak hij bondskanselier Angela Merkel (CDU) en regeringswoordvoerder Steffen Seibert tegen.

Maassen zei ook dat er geen aanwijzingen waren dat een filmpje waarop te zien is hoe mannen van buitenlandse origine achternagezeten worden, authentiek is.

Voor die uitspraken kreeg hij scherpe kritiek. Omroep ARD reageerde op die uitspraken dat de video wel degelijk authentiek is. De SPD, Die Grünen en Die Linke vroegen om het ontslag van Maassen.