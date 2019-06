Hongkong heeft woensdag een debat over een controversiële wet die uitleveringen aan China mogelijk zou maken, uitgesteld nadat duizenden mensen op straat waren gekomen om voor de regeringsgebouwen te protesteren.

De wetgevende macht kondigde aan dat het debat uitgesteld wordt tot een latere datum, maar gaf verder geen details.

Enkele dagen geleden kwamen al eens een miljoen mensen op straat in de voormalige Britse kolonie om te protesteren tegen het wetsvoorstel. Op sociale media was te zien dat de mensenmassa woensdag opnieuw gigantisch was.

Meer dan duizend bedrijven kondigden op sociale media aan dat ze hun deuren zullen sluiten en mee zullen manifesteren. De vakbonden lieten aan persagentschap dpa weten dat ze hun leden aanmoedigen om zich ziek te melden, terwijl de vakbonden van de sociaal werkers en leerkrachten plannen om mee te protesteren.

Daarnaast liet een busbedrijf weten dat zijn chauffeurs trager zullen rijden om zo de betogers te steunen.

Volgens het voorstel zou het mogelijk worden om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong, dat een aparte status heeft binnen China, voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden. Bestuurvoorzitster Carrie Lam riep de betogers op om zich niet over te geven aan 'radicale acties'.