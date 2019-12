Hongkong schrapt eindejaarsvuurwerk

Het vuurwerk bij de overgang van oud naar nieuw in Hongkong is afgelast uit veiligheidsoverwegingen. In de plaats komt er een speciaal nieuwjaarsthema voor de dagelijkse lichtshow in de stad, aldus het toeristisch bestuur van Hongkong.

Demonstranten in Hongkong op 30 december 2019. © Reuters

De beslissing om het jaarlijkse evenement te schrappen, kwam er nadat de organisatoren van de protesten een massamanifestatie hadden aangekondigd voor de eerste dag van januari. Het toeristisch bestuur kondigde ook aan dat om middernacht, een 4 miljoen dollar (510.000 Amerikaanse dollar of ongeveer 455.140 euro) online loterijticket zal worden verloot. Zo wil het bestuur de mensen geïnteresseerd houden in het aftellen naar 2020. Tijdens de kerstperiode zijn de manifestaties in de stad opnieuw in geweld uitgemond. De oproerpolitie gebruikte pepperspray tegen de manifestanten. Hun kleine bijeenkomsten in winkelcentra groeiden uit tot massamanifestaties. Carrie Lam, de regeringsleidster van Hongkong, publiceerde dinsdag een video. In een verzoenende toon sprak ze over verschillende uitdagingen waar Hongkong nog mee kampt. Ze zei bereid te zijn nederig naar het publiek te luisteren en een einde te brengen aan het huidige conflict. De protesten in Hongkong zijn ontstaan uit onvrede met een (intussen ingetrokken) plan om uitleveringen aan China toe te laten. Ook na het intrekken van die plannen bleven de protesten aanhouden. De actievoerders hebben hun eisen uitgebreid en kanten zich tegen de groeiende machtsgreep van China. Ook willen ze een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld tegen de manifestanten. Lees ook: Protesten in Hongkong: 'Politiegeweld deed de zaak escaleren'