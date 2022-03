Hongkong gaat vanaf april weer internationale vluchten toelaten uit onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat heeft Carrie Lam, de leidster van de regering in Hongkong, maandag bekendgemaakt.

'Vanaf 1 april zal de regering van Hongkong het verbod op vluchten uit negen landen opheffen', aldus Lam, die daarmee verwees naar een coronamaatregel die sinds begin januari van kracht was.

Nadat de zeer besmettelijke omikronvariant in januari in Hongkong opdook, verboden de autoriteiten vluchten uit acht landen, met name Frankrijk, de VS, Canada, het VK, Australië, de Filipijnen, Pakistan en India.

In februari werd ook Nepal aan dat lijstje toegevoegd. De strenge maatregelen konden echter niet verhinderen dat het aantal besmettingen pijlsnel bleef stijgen. Het vliegverbod 'is niet langer opportuun', verklaarde Lam. "De epidemische situatie in deze landen is niet erger dan die in Hongkong, en de meeste mensen die toekomen hebben geen ernstige symptomen."

