Honger in de wereld neemt voor derde jaar op rij toe

De laatste cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) tonen aan dat de strijd tegen de honger in de wereld nog lang niet gewonnen is. Wereldwijd hebben nu 821 miljoen mensen honger, een stijging voor het derde jaar op rij.

Klimaatverandering

Vooral de klimaatverandering gooit roet in het eten. Veranderende neerslagpatronen, verschuivende seizoenen, droogte en overstromingen eisen hun tol van gewassen zoals tarwe, rijst en maïs in tropische en gematigde gebieden. Als de wereld daar geen antwoord op vindt, zal die invloed nog toenemen.

Uit het FAO-rapport blijkt dat ondervoeding vooral voorkomt in landen die meer blootgesteld zijn aan klimaatextremen. De schade aan de landbouwproductie vertaalt zich in voedselschaarste, snel stijgende prijzen en dalende inkomsten.

Groeiachterstand

Het rapport toont ook aan dat er relatief weinig vooruitgang geboekt wordt op andere vlakken zoals malnutritie. In 2017 waren er wereldwijd 151 miljoen kinderen met groeiachterstand, een relatief beperkte daling tegenover de 165 miljoen kinderen in 2012. Het probleem is het grootst in Afrika en Azië, respectievelijk goed voor 39 en 55 procent van alle kinderen met groeiachterstand.

De auteurs noemen het 'schandalig' dat wereldwijd een op drie vrouwen in de vruchtbare leeftijd lijdt aan bloedarmoede, een aanzienlijk gezondheidsrisico tijdens de zwangerschap voor zowel de moeder als hun kinderen. Geen enkele regio boekt op dat vlak vooruitgang.

Obesitas

Opvallend is dat tegelijk met de honger ook obesitas verder oprukt. Een op de acht volwassenen wereldwijd heeft overgewicht. Het probleem is het grootst in Noord-Amerika maar ook in Afrika en Azië neemt het aantal mensen met obesitas toe.

Ondervoeding en obesitas bestaan vaak naast elkaar binnen een land, soms zelfs binnen het gezin. Dat kan omdat gezond, voedzaam eten vaak duurder is en gezinnen hun toevlucht nemen tot ongezonde varianten.

De FAO roept op om de strijd tegen honger en malnutritie te versterken en speciale aandacht te geven aan de meest kwetsbare groepen: baby's en jonge kinderen, jonge meisjes en vrouwen.

Het rapport pleit ook voor meer inspanningen om het voedselsysteem te wapenen tegen de klimaatverandering. Daarbij moet in de eerste plaats de uitstoot van broeikasgassen worden aangepakt. Landen moeten zich wapenen tegen de klimaatverandering en hun kwetsbaarheid voor rampen terugdringen.