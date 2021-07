Duizenden Hongaren hebben zaterdag in Boedapest gedemonstreerd voor de rechten van niet-heteroseksuele mensen. De jaarlijkse optocht van de organisatie Budapest Pride vond dit jaar plaats tegen de achtergrond van de hetze over de 'antihomowet' van de rechts-nationalistische regering van premier Viktor Orban.

In juni keurde het parlement in Hongarije op initiatief van de regering wetgeving goed die de toegang van minderjarigen tot informatie over niet-heteroseksuele levenswijzen verbiedt. Ook wordt reclame verboden waarin homoseksualiteit of transseksualiteit als deel van de normaliteit wordt voorgesteld. De Europese Commissie opende al een inbreukprocedure tegen Hongarije omdat ze de wetgeving discriminerend acht.

'Pride is niet enkel een feest, maar ook een protest, protest tegen de Poetin-achtige homofobe propagandawet, tegen haatposters, tegen de constitutionele stigmatisering van transgenders', zo had Budapest Pride vooraf aangekondigd. De organisatie stelde 'het aanhoudend homofobe en haatdragende publieke discours' aan de kaak.

Berlijn

Ook in de Duitse hoofdstad Berlijn kwamen zaterdag duizenden mensen op straat voor Christopher Street Day, de dag waarop de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap worden gevierd.

Ook hier hadden de organisatoren vooraf aangegeven dat het evenement dit jaar eerder een protestmars dan een grote viering zou worden, maar de ambiance was niettemin feestelijk.

In juni keurde het parlement in Hongarije op initiatief van de regering wetgeving goed die de toegang van minderjarigen tot informatie over niet-heteroseksuele levenswijzen verbiedt. Ook wordt reclame verboden waarin homoseksualiteit of transseksualiteit als deel van de normaliteit wordt voorgesteld. De Europese Commissie opende al een inbreukprocedure tegen Hongarije omdat ze de wetgeving discriminerend acht. 'Pride is niet enkel een feest, maar ook een protest, protest tegen de Poetin-achtige homofobe propagandawet, tegen haatposters, tegen de constitutionele stigmatisering van transgenders', zo had Budapest Pride vooraf aangekondigd. De organisatie stelde 'het aanhoudend homofobe en haatdragende publieke discours' aan de kaak. Ook in de Duitse hoofdstad Berlijn kwamen zaterdag duizenden mensen op straat voor Christopher Street Day, de dag waarop de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap worden gevierd. Ook hier hadden de organisatoren vooraf aangegeven dat het evenement dit jaar eerder een protestmars dan een grote viering zou worden, maar de ambiance was niettemin feestelijk.