Hoe Trump Europa dwingt om Iran op te geven

Met nieuwe sancties tegen Iran wil de Amerikaanse regering de druk op Teheran verder opvoeren. Intussen gaat het in sneltempo bergaf met de economie in Iran, dat zich in de steek gelaten voelt door Europa, China en Rusland. Maar ook voor president Trump kan een en ander op termijn negatieve gevolgen hebben, denkt Thijs Van de Graaf, specialist internationale politiek aan de Universiteit Gent.

Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran © Belga Image

De spanningen tussen de VS en Iran lopen hoog op. De VS beschuldigt Iran van aanslagen op vier tankers in de Perzische Golf en de Golf van Oman, al ontkent Teheran elke betrokkenheid. De Iraanse Revolutionaire Garde schoot een peperdure Global Hawk drone neer die, zo beweerde Iran, zich in het Iraanse luchtruim bevond. Het zijn speldenprikken, maar ze tonen aan dat de opperste leider, ayatollah Ali Hosseini Khamenei, weer meer het initiatief laat aan hardliners zoals de opperbevelhebber van de Garde, Hossein Salami.

