Hoe moet het verder met Frankrijk? 'La douce France zal alleen nog voor de rijken en toeristen bestaan'

Joanie De Rijke Medewerkster Knack

'Blabla' noemen de gele hesjes in Frankrijk de toezeggingen van president Emmanuel Macron na het grote nationale debat. Knack trok naar het zuiden van Frankrijk, waar de woede even diep zit als in Parijs. 'Het verschil tussen extreem rijk en de grote groep ploeteraars in dit land is te groot.'

Gele hesjes Willy en Gerard: 'We krijgen vooral sympathie.' © Laurie Dool