Israël heeft een streepje voor wat betreft het coronavirus omdat het land al in december startte met het toedienen van vaccins. Maar toch gaat het weer mis.

Israël is momenteel een van de koplopers in de wereld wat betreft hoogste aantal dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners over een periode van zeven dagen. Het land heeft dinsdag zelfs het hoogste aantal besmettingen in 24 uur geregistreerd sinds het begin van de pandemie: bijna 11.000 gevallen. Het vorige record dateert van 18 januari met 10.118 besmettingen.

...

Israël is momenteel een van de koplopers in de wereld wat betreft hoogste aantal dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners over een periode van zeven dagen. Het land heeft dinsdag zelfs het hoogste aantal besmettingen in 24 uur geregistreerd sinds het begin van de pandemie: bijna 11.000 gevallen. Het vorige record dateert van 18 januari met 10.118 besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames neemt minder snel toe met 719 bezette bedden, waarvan 159 aan een beademingstoestel. 60 procent van de ziekenhuispatiënten is gevaccineerd. Het gaat dan vooral over mensen boven de 60 jaar en met onderliggende aandoeningen. Ter vergelijking: in januari waren er zo'n 500 bedden meer bezet in de ziekenhuizen. Ook zijn er nu nog altijd zo'n 25 doden per dag. In januari waren dat er zo'n 60 per dag. De oorzaak van het hoge aantal besmettingen is enerzijds te wijten aan de zeer besmettelijke deltavariant en het feit dat de vaccins ontworpen zijn tegen de oorspronkelijke alfavariant. Bovendien nemen de antistoffen die door de vaccins worden geïnduceerd, na verloop van tijd af, Al blijft men wel beschermd tegen een ernstige vorm van de ziekte, zo blijkt uit de cijfers van de ziekenhuizen die een stuk minder gevaccineerde 60-plussers tellen dan niet-gevaccineerde zestigers. Een tweede oorzaak van de stijging is het feit dat 'nog maar' 60 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. Dat is lang niet genoeg en zo krijgt het virus nog steeds de kans om vrij te bewegen. De Israëlische regering roept daarom alle burgers boven de 12 jaar op om een derde prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin te halen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is die derde prik nodig omdat uit studies blijkt dat de effectiviteit van het vaccin van Pfizer/BioNTech na zes maanden sterk begint af te nemen.Ondanks het hoge aantal gevallen gaat Israël toch door met het openen van het onderwijs. Even lag een uitstel tot 1 oktober op tafel. Er zijn immers nog ongeveer 2,13 miljoen kinderen onder twaalf jaar die niet zijn gevaccineerd. Ze vormen bijna een kwart van de bevolking. Experts vrezen dat de heropening van de scholen op 1 september het besmettingspercentage verder zou kunnen aanwakkeren. Ook staan er in september heel wat feestdagen op de kalender zoals het Joodse Nieuwjaar, Jom Kipoer en Soekot.Premier Naftali Bennett, die geen voorstander was van de voorbije reeks lockdowns, is ervan overtuigd dat de besmettingsgolf kan worden afgeremd door vaccinatie en beschermende maatregelen zoals mondmaskers. Israël is een van de eerste landen die een nationale vaccinatiecampagne lanceerde. In juni van dit jaar werden bijna alle coronamaatregelen opgeheven omdat men dacht dat groepsimmuniteit was bereikt. Maar verschillende van die maatregelen zijn nu opnieuw ingevoerd, zoals het dragen van mondmaskers binnen, een beperking van het aantal mensen die samenkomen en het tonen van een vaccinatiebewijs bij het betreden van bepaalde faciliteiten. Het niet te snel loslaten van de coronamaatregelen is een les voor de rest van de wereld, zegt Ran Balicer van het Clalit Health Services (CHS), de grootste gezondheidsdienst van Israël, in een recent interview met het vakblad Science. 'Als het hier kan gebeuren, kan het mogelijk overal gebeuren.'