Hoe Europa de Chinese opmars wil afremmen

Het besef lijkt in de hele EU doorgedrongen: de VS mogen geen betrouwbare bondgenoot meer zijn, met China is het nog meer uitkijken geblazen. 'We gaan veel te veel mee in het Chinese narratief: het Westen is in verval, we zijn afhankelijk van China. Maar zij zijn ook afhankelijk van ons.'