'Hoe een vleesloos worstenbroodje even veel verdeeldheid veroorzaakte als destijds de elektrische gitaar van Bob Dylan'

Opmerkelijke cijfers uit Groot Brittannie. Greggs, 's lands populairste bakker en uitvinder van het Britse worstenbrood, zag een stijging van 7.2% in zijn verkoop de afgelopen maand. Die winst is de broodjesketen niet aan komen waaien. De gedecideerd onmodieuze Greggs triomfeerde door out of the box te denken en in de trend van Veganuary (veganistische januari) een vleesloze saucijzenbrood op de markt te brengen. Als iemand hardop gezegd had de queen de saaiste mens van het land te vinden, was de reactie niet anders geweest.

...