Hoe de Volksrepubliek Donetsk een vertegenwoordigingscentrum in België kreeg

Sinds vorige week heeft ons land een vertegenwoordigingscentrum voor de Volksrepubliek Donetsk in... Dendermonde. Of hoe de oorlog in Oost-Oekraïne plots de Denderstreek bereikte.

© Lies Willaert

Een krappe woonkamer in een rijtjeshuis in een Dendermondse volkswijk. Aan een muur hangt een Russische landkaart, geflankeerd door vergulde kandelaars en een leger matroesjka's. Aan het vergeelde behang prijken orthodoxe iconen, op de tafel: hapjes, een kratje wijn en twee flessen Oekraïense wodka. Onder de trap hangen foto's van uitgebrande autowrakken, gebombardeerde gebouwen en het lijk van een Oekraïense vrouw in een besneeuwd landschap. Boven de open haard is een zwart-blauw-rode vlag met een tweekoppige arend en de aartsengel Michaël gedrapeerd. In zilveren cyrillische drukletters: REPUBLIEK DONETSK.

...

