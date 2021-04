Een vaccin tegen malaria, ontwikkeld door de Universiteit van Oxford, heeft in een klinische studie een werkzaamheid van 77 procent bereikt. Het gaat weliswaar nog om een kleine studie, bij 450 kinderen van 5 tot 17 maanden oud in Burkina Faso.

Het kandidaatvaccin met de naam R21/Matrix-M haalde de werkzaamheid in een tweede fase van een klinische studie, aldus de universiteit. Onafhankelijke experten hebben de analyse nog niet gecontroleerd. Nu moet een grotere studie (fase 3) volgen in verschillende Afrikaanse landen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft een werkzaamheid van minstens 75 procent voor.

De ziekte wordt beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte in Afrika. Volgens de WHO leidt de ziekte elk jaar tot 400.000 sterfgevallen, onder wie 270.000 kinderen. Alleen al in 2019 zijn 229 miljoen gevallen geregistreerd.

Professor Adrian Hill van de Universiteit van Oxford hoopt op een noodtoelating. Aan de Britse krant The Guardian zegt de professor te hopen in de komende vijf jaar de 400.000 sterfgevallen te kunnen reduceren tot tienduizenden.

Volgens de onderzoekers zijn de testresultaten een doorbraak omdat het de eerste keer is dat een veilig malariavaccin aan de effectiviteitsstandaard van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voldoet, meldt de Nederlandse krant AD online. De WHO stelt dat een vaccin 'succesvol' is bij een effectiviteit van 75 procent. Het meest effectieve vaccin - tot nu toe - had namelijk een effectiviteit van slechts 55 procent bij Afrikaanse kinderen.

