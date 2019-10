Sus van Elzen reist door China en blogt voor Knack.be over human interest-verhalen. Zo bezocht hij de Hou-berg waar de Grootmoe-tempel staat, en waar iedereen zijn eigen god kon vinden.

Yixian is een arme streek, 120 kilometer van Peking, in de provincie Hebei. De naam van het dorp waar, op de Hou-berg, de Nainai-tempel staat is me ontgaan, maar de tempel zelf is beroemd: dit is de 'Grootmoe'-tempel, een populaire bestemming voor pelgrims. Dat wil zeggen: de Nainai-tempel is authentiek, men zegt van oud taoïstische origine, wat er rond staat is dan niet noodzakelijk ook.

...