Er is zwaar gevochten om de Panjshir-vallei, het enige deel van Afghanistan dat nog militair verzet pleegt tegen de taliban. De taliban beweren dat ze de vallei veroverd hebben, maar plaatselijke leiders spreken dat tegen.

De bewering over de verovering komt van persagentschap Reuters, dat zich op bronnen binnen de taliban baseert. In hoofdstad Kaboel zouden vreugdeschoten afgevuurd zijn om de overwinning te vieren. 'De onruststokers zijn verslagen en Panjshir is nu onder ons bevel', zo wordt een bron binnen de taliban geciteerd.

De BBC meldt echter dat de woordvoerder van het nationaal verzetsfront, Ali Nazari, liet weten dat rebellen erin geslaagd waren om de taliban terug te drijven.

'Moeilijk parket'

Een van de leiders van het verzet, Amrullah Saleh, verspreidde een video om te zeggen dat hij zich nog steeds in de Panjshirvallei bevindt, en dat berichten dat hij gevlucht zou zijn, onzin zijn.

'Wij gaan ons niet overgeven, wij verzetten ons voor Afghanistan', verklaarde hij volgens de BBC.

Hij is wel minder resoluut dan woordvoerder Ali Nazari.

'Er bestaat geen twijfel over dat we ons in een moeilijk parket bevinden', aldus Saleh in citaten die de BBC weergeeft: 'Er is een invasie aan de gang van de taliban. Zij hebben verliezen opgelopen en wij hebben ongetwijfeld ook verliezen geleden. Gisteren woonde ik de begrafenis bij van mijn gevallen broeders, die hun leven lieten in de heilige verdediging van Afghanistan'.

