De Nederlandse Europa-expert Caroline de Gruyter overschouwt de Europese verkiezingen: 'Het Europees Parlement wordt machtiger.'

'De europeanisering van de politiek', antwoordt Caroline de Gruyter meteen op de vraag wat ze de voornaamste trend vond bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. 'Technisch zijn de Europese verkiezingen nog altijd een verlengstuk van de nationale verkiezingen: de lijsten zijn nationaal, net als de kandidaten, de data waarop je kon gaan stemmen waren nationaal vastgelegd. En in Frankrijk ging het over president Emmanuel Macron, terwijl de Britten nog maar eens over de brexit stemden. Maar toch zie je dat Europa aan belang wint in het debat.'

...