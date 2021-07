Het Pegasus Project

Het Pegasus Project is een internationaal journalistiek onderzoek naar het gebruik van de spionagetool Pegasus, ontworpen om de smartphones van terroristen en criminelen te bespioneren. Uit het onderzoek blijkt dat Pegasus massaal wordt ingezet tegen journalisten en mensenrechtenactivisten in tal van landen. Het project is gecoördineerd door het non-profit platform Forbidden Stories, dat samen met mensenrechtenorganisatie Amnesty International toegang kreeg tot een gigantisch gegevenslek. De data zijn maandenlang onderzocht door meer dan 80 journalisten van 17 media uit 10 landen -waaronder Knack, Le Soir, The Washington Post, The Guardian, Le Monde en Süddeutsche Zeitung. Van 18 tot 21 juli 2021 bericht Knack.be over de belangrijkste resultaten.

© Pegasus Project