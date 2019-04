Het monster van Zuckerberg: marktmacht van Facebook moet worden aangepakt

Is Facebook te dominant, en moet het in stukken worden geknipt? De vraag sluit perfect aan bij het inzicht dat econoom Geert Noels biedt in zijn recentste boek: 'Gigantisme dient niet de mens, maar de macht.'

Tien jaar geleden bestempelde mediamogol Rupert Murdoch Facebook nog als 'het snoepje van de maand'. Ondertussen heeft Facebook meer dan 2,6 miljard gebruikers en is het uitgegroeid tot een digitaal monster van Frankenstein dat niemand nog onder controle heeft. Zelfs oprichter en topman Mark Zuckerberg kan niet meer om de problemen heen: Facebook helpt mee aan het verspreiden van nepnieuws, gaat onzorgvuldig om met privacy, staat toe dat buitenlandse spelers zich mengen in nationale verkiezingen, toont in een livestream hoe een terroristische aanslag wordt gepleegd enzoverder. Het voorbije weekend riep Zuckerberg in een opiniestuk in de krant The Washington Post de overheid op 'om met nieuwe regels voor het internet te komen'. De politici die Facebook jarenlang geen strobreed in de weg legden moeten het oplossen.

