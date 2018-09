'Het interview met de Russische verdachten van de gifaanval was nooit bedoeld om de Britten te overtuigen'

Wie wil niet de wereldberoemde kathedraal van Salisbury zien? De twee Russen die verdacht worden van de gifaanslag in Engeland, hebben laten weten dat ze in Salisbury waren om de toerist uit te hangen. In een bizar tv-interview ontkenden ze voor de Russische, militaire inlichtingendienst te werken. Ze hadden de Engelse stad niet bezocht om landgenoot Sergei Skipal te vermoorden. En ze waren niet homo. Vooral dat laatste niet.

