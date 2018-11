'Het ideologische speelveld in Europa is ondertussen niet in twee maar in vier verdeeld'

Afgelopen weekend was een hoogtepunt voor de liefhebbers van het wereldtoneel. Het beeld van Emmanuel Macron en Angela Merkel, hand in hand op de herdenking van de Wapenstilstand, 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, was niet meer dan een fotogenieke replay - misschien zelfs een citaat - van de hand die de Franse president François Mitterrand uitstak naar de Duitse bondskanselier Helmut Kohl in 1984. Dat was het symbool voor de verzoening van twee landen die in de twintigste eeuw twee verschrikkelijke oorlogen met elkaar hadden uitgevochten. Maar afgelopen weekend viel er voor wereldwatchers veel meer te rapen, met onder meer Macrons onhandige klopje op de knie van Donald Trump, de opgestoken duim en het schouderklopje van Vladimir Poetin bij de Amerikaanse president, en Angela Merkels glimlachje achteraf - als was ze in haar nopjes met de potsenmakerij van die dekselse Rus.

