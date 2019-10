Het geduld van de Libanezen is helemaal op: 'De revolutie is begonnen'

Eugenie D'Hooghe Politicologe actief bij de ngo Relief and Reconciliation for Syria

Nu al tien dagen op rij komen Libanezen de straat op tegen de regering, het grootste nationaal protest sinds de cederrevolutie in 2005. Opmerkelijk is dat de opstand over alle sektarische grenzen heen verloopt. Maar hoe het verder moet, is niet duidelijk.

Libanese betoger in Beirut, 26 oktober 2019. © Belga Image

Op 17 oktober voerde de regering van de Libanese premier Saad Hariri een aantal nieuwe belastingen in, zoals op bellen via Whatsapp, tabak en benzine. Het bleek de druppel die de emmer deed overlopen: verschillende jongerengroepen trokken de straat op tegen de volgens hen onrechtvaardige economische besparingsmaatregelen. Het protest escaleerde snel over het hele land. Scholen, bedrijven, universiteiten en banken bleven gesloten totdat politici gehoor gaven aan hun betoog. Ook vrouwen en jonge kinderen trokken mee de straten op.

