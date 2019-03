Hervorming auteursrecht: het einde van het vrije internet of oorlog tegen Amerikaanse internetgiganten?

Het Europese Parlement stemde vandaag voor de omstreden hervorming van het Europese auteursrecht. Voor de ene moet het de Amerikaanse techgiganten aan banden leggen, voor de andere betekent de hervorming het einde van het vrije internet.

Is Europa op weg om de Amerikaanse internetreuzen een neus te zetten ? Het is maar hoe je het bekijkt. Een tussengevecht in het Europees Parlement over een hervorming van de auteursrechten op het internet blijft dubbelzinnig, al hebben de voorstanders van het gereguleerd gebruik van tekst en beeld het voorlopig gehaald. Met 348 stemmen voor, 274 tegen bij 36 onthoudingen is het parlement ingegaan op de eis van de creatieve sector om hun copyrights te beschermen.

